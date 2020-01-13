Зеленский подписал закон об особенностях работы парламентских ВСК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" № 400-IX, который парламент принял 19 декабря 2019 года с предложениями главы государства.

Как сообщается на официальном сайте президента, закон определяет полномочия, порядок создания и работы временных следственных комиссий и временных специальных комиссий (ВСК) парламента. Согласно закону, ВСК создается из числа народных депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки законопроектов и других актов Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения существующих комитетов.

Согласно документу, члены следственной комиссии и созданные ею рабочие группы осуществляют проверку фактов и обстоятельств как непосредственно в местах их возникновения, так и путем истребования соответствующих документов и материалов, получения показаний, объяснений. Следственная комиссия не может образовываться по вопросам осуществления правосудия судом; установления наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения; вопроса, являющегося предметом деятельности другой следственной комиссии.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.