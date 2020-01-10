США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака

Секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани и еще шесть высокопоставленных иранских лиц оказались под санкциями США за ракетный обстрел Ираном баз в Ираке, говорится в пресс-релизе Минфина США.

"США принимают меры против высокопоставленных иранских лиц за их причастность и за их пособничество при ударах баллистическими ракетами во вторник", - цитируется в документе слова главы Минфина Стивена Мнучина.

Также под санкциями оказались секретарь Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи, которого подозревают в причастности к взрыву в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса в 1994 году, и высокопоставленный командир Корпуса Стражей Исламской революции Мохаммад Реза Нагди.

Кроме этого, санкции вводятся против двух влиятельных командиров ВС Ирана - заместителя начальника генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадного генерала Мохаммада-Резы Аштиани и бригадного генерала Али Абдоллахи.

Еще два человека, оказавшихся под санкциями - ответственный за вопросы безопасности сотрудник администрации руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи Али Асгар Хеджази, а также один из советников аятоллы Мохсен Куми.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют.

В ночь на минувшую среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ . Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулейман