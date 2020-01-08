Политика

12:34 08.01.2020

Путин выразил соболезнование в связи с катастрофой украинского самолета в Иране

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Путин выразил соболезнование в связи с катастрофой украинского самолета в Иране

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнование в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также направил президенту Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованием в связи с гибелью иранцев и граждан ряда других стран в результате авиакатастрофы под Тегераном,.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все пассажиры и члены экипажа - более 170 чел. - погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

В МАУ не видят среди возможных причин падения Boeing 737-800 в Тегеране ошибку экипажа. "Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", - заявил на брифинге вице-президент авиакомпании по полетной работе Игорь Сосновский.

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил об исправности воздушного судна, последнюю плановую проверку которого проводили 6 января 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы прервал свой визит в Оман. Он попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране.

Теги: #иран #мау #зеленский #путин
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