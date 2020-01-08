Зеленский: Будет проведена проверка летной пригодности флота гражданской авиации вне зависимости от причин крушения самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет проведена масштабная проверка летной пригодности флота гражданской авиации.

"Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - сообщил Зеленский на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что среди погибших – 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Зеленский в связи с крушением самолета прервал визит в Оман, возвращается в Украину.