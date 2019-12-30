Политика

20:35 30.12.2019

Великобритания приветствует освобождение и обмен пленными в Украине

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Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании приветствует освобождение и обмен заключенными в Украине 29 декабря.

"Мы приветствуем состоявшийся обмен пленными в Украине. Возвращение украинцев, задержанных поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины, давно назрело. Этот обмен пленными является еще одним примером решимости президента Зеленского положить конец конфликту на востоке Украины, и мы высоко ценим его стремление добиться справедливости в отношении протестующих, убитых в 2014 году (на Майдане – ИФ)", - говорится в заявлении спикера министерства, опубликованном на сайте правительства Великобритании в понедельник.

Министерство иностранных дел Великобритании подчеркивает, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям и немедленно освободить всех остальных украинских политзаключенных.

Теги: #великобритания #пленные #украина
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Интерфакс-Украина
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