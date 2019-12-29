Политика

22:23 29.12.2019

Зеленский: освобождение экс-"беркутовцев" было условием обмена, это было политическое решение

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Зеленский: освобождение экс-"беркутовцев" было условием обмена, это было политическое решение

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что освобождение пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", обвиняемых в расстреле людей в центре Киева 20 февраля 2014 года, являлось условием проведения обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"По поводу "беркутовцев" – это условие "всех на всех". Условие этого обмена – мы забирали наших героев, я считаю, что это было сложное решение, решение политическое, это правда, и я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты, они все являются героями. И я уверен, что для нас приоритетом является вернуть наших людей", - сказал Зеленский в аэропорту "Борисполь" в воскресенье вечером на брифинге для СМИ после приземления самолета с освобожденными в ходе воскресного обмена 76 украинцами.

При этом он заверил, что их передача не никак не повлияет на расследований "дел Майдана".

"Почему были без приговоров (экс-беркутовцы - ИФ) – мы разберемся, это никак не будет влиять на дела Майдана... Как я и сказал, дела Майдана мы завершим обязательно", - заверил президент.

Говоря об обоснованности передачи экс-"беркутовцев" в рамках обмена, Зеленский сказал: "Если бы они остались – мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы ребят, которые были в Дебальцево".

"Даже если бы был приговор суда, они (экс-"беркутовцы" – ИФ) бы получили бы пять и шесть лет… Я вам скажу: если бы у меня было сто "беркутовцев" и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал сто "беркутовцев" и вернул бы живого разведчика", - заявил глава государства.

Теги: #обмен #донбасс
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