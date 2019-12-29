Политика

17:58 29.12.2019

На следующих раундах переговоров в "Нормандском формате" украинская сторона продолжит работать над формулой обмена "всех-на-всех" – Пристайко

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На следующих раундах переговоров в "Нормандском формате" украинская сторона продолжит работать над формулой обмена "всех-на-всех" – Пристайко

Украинская сторона видит для себя приоритетом работу над формулой обмена удерживаемыми лицами "всех-на-всех" и намерена поднимать этот вопрос на следующий раундах переговоров в "Нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ), заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - написал он в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

Теги: #нормандский_формат #обмен #пристайко
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