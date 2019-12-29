В результате обмена пленными удалось освободить 12 украинских военных – Денисова

Вследствие обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который проходит в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), были освобождены, в том числе, 12 украинских военных, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Процесс взаимного освобождения завершился! Наши военнопленные вернулись домой. Некоторые из них годами ждали возможности ступить на родную землю и обнять близких", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье после завершения обмена.

В частности, по словам Денисовой, освобождены: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов, Богдан Панюшенко, Сергей Глондар, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Дуванов, Александр Геймур.

"Украина еще раз доказала, что главной ценностью для государства являются ее люди. Мы никогда не оставим наших соотечественников без внимания и поддержки. Конечно, нам не удалось вернуть всех, но работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается. Уверена, что нам удастся вернуть домой всех, кого до сих пор незаконно удерживают в местах несвободы Российской Федерации, территории временно оккупированного Крыма и на территориях подконтрольных ей непризнанных республик", - написала украинский омбудсмен.

В ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который состо\ялся воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), на территорию, подконтрольную властям Украины были возвращены 76 граждан, удерживаемых в ОРДЛО, сообщили в Офисе президента Украины.