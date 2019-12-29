Политика

17:11 29.12.2019

В результате обмена пленными удалось освободить 12 украинских военных – Денисова

2 мин читать
В результате обмена пленными удалось освободить 12 украинских военных – Денисова

Вследствие обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который проходит в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), были освобождены, в том числе, 12 украинских военных, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Процесс взаимного освобождения завершился! Наши военнопленные вернулись домой. Некоторые из них годами ждали возможности ступить на родную землю и обнять близких", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье после завершения обмена.

В частности, по словам Денисовой, освобождены: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов, Богдан Панюшенко, Сергей Глондар, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Дуванов, Александр Геймур.

"Украина еще раз доказала, что главной ценностью для государства являются ее люди. Мы никогда не оставим наших соотечественников без внимания и поддержки. Конечно, нам не удалось вернуть всех, но работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается. Уверена, что нам удастся вернуть домой всех, кого до сих пор незаконно удерживают в местах несвободы Российской Федерации, территории временно оккупированного Крыма и на территориях подконтрольных ей непризнанных республик", - написала украинский омбудсмен.

В ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который состо\ялся воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), на территорию, подконтрольную властям Украины были возвращены 76 граждан, удерживаемых в ОРДЛО, сообщили в Офисе президента Украины.

Теги: #обмен #денисова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:58 29.12.2019
На следующих раундах переговоров в "Нормандском формате" украинская сторона продолжит работать над формулой обмена "всех-на-всех" – Пристайко

На следующих раундах переговоров в "Нормандском формате" украинская сторона продолжит работать над формулой обмена "всех-на-всех" – Пристайко

17:27 29.12.2019
В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев

В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев

16:21 29.12.2019
Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось, 76 украинцев вернулись на подконтрольную Украине территории – Офис президента

Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось, 76 украинцев вернулись на подконтрольную Украине территории – Офис президента

13:24 29.12.2019
В ходе обмена на Донбассе освобождены первые 25 украинцев

В ходе обмена на Донбассе освобождены первые 25 украинцев

13:20 29.12.2019
Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

13:07 29.12.2019
Пятеро экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане, находятся в "Майорском" для обмена

Пятеро экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане, находятся в "Майорском" для обмена

11:59 29.12.2019
Предварительно, в воскресенье будут освобождены 80 удерживаемых в ОРДЛО украинцев, – Денисова

Предварительно, в воскресенье будут освобождены 80 удерживаемых в ОРДЛО украинцев, – Денисова

11:41 29.12.2019
Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

20:30 28.12.2019
В рамках обмена ожидается возвращение минимум 7-9 украинских военнослужащих, в том числе, Пантюшенко, Глондаря и Коринькова, которые были в плену с 2015 года – источник

В рамках обмена ожидается возвращение минимум 7-9 украинских военнослужащих, в том числе, Пантюшенко, Глондаря и Коринькова, которые были в плену с 2015 года – источник

18:16 28.12.2019
Чумак: не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны

Чумак: не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось, 76 украинцев вернулись на подконтрольную Украине территории – Офис президента

В ходе обмена на Донбассе освобождены первые 25 украинцев

Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

Предварительно, в воскресенье будут освобождены 80 удерживаемых в ОРДЛО украинцев, – Денисова

Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил замами министра здравоохранения Шевченко и Луфера

Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти

Депутаты зарегистрировали в Раде законопроект о забастовках и локаутах

"Голос" заявляет, что в рамках переговоров о возвращении пленников Кремля власть поставила под сомнение дела Майдана

Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

Байден отказался свидетельствовать в Сенате относительно импичмента Трампа

Зеленский подписал Избирательный кодекс

Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА