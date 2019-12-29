Политика

13:24 29.12.2019

В ходе обмена на Донбассе освобождены первые 25 украинцев

1 мин читать
В ходе обмена на Донбассе освобождены первые 25 украинцев

В рамках обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который проходит в воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), уже освобождены 25 граждан Украины, сообщает Офис президента Украины.

"Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома", - сообщается в аккаунте ОПУ в соцсети Твиттер в воскресенье днем.

В Офисе президента пока не сообщают имен освобожденных украинцев.

Вместе с тем, агентству "Интерфакс-Украина" стали известны имена и фамилии 25 освобожденных:

1. Иван Деев;

2. Юрий Евтушок;

3. Эдуард Алоян;

4. Виктория Воронина;

5. Татьяна Горбулич;

6. Владимир Данильченко;

7. Александр Данильченко;

8. Валентина Еременко;

9. Сергей Иванчук;

10. Роман Кортишко;

11. Денис Олийнык;

12. Анастасия Мухина;

13. Александр Пауков;

14. Денис Секацкий;

15. Анатолий Семиренко;

16. Елена Сорокина;

17. Валерий Тарасюк;

18. Андрей Яровый;

19.Роман Фурсов;

20. Виталий Буянов;

21. Вадим Завацкий;

22. Иван Катышев;

23. Юрий Тучин;

24. Валерий Семенов;

25. Евгений Цыганок.

Теги: #опу #обмен #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 29.12.2019
Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

13:07 29.12.2019
Пятеро экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане, находятся в "Майорском" для обмена

Пятеро экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане, находятся в "Майорском" для обмена

11:59 29.12.2019
Предварительно, в воскресенье будут освобождены 80 удерживаемых в ОРДЛО украинцев, – Денисова

Предварительно, в воскресенье будут освобождены 80 удерживаемых в ОРДЛО украинцев, – Денисова

11:41 29.12.2019
Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

20:30 28.12.2019
В рамках обмена ожидается возвращение минимум 7-9 украинских военнослужащих, в том числе, Пантюшенко, Глондаря и Коринькова, которые были в плену с 2015 года – источник

В рамках обмена ожидается возвращение минимум 7-9 украинских военнослужащих, в том числе, Пантюшенко, Глондаря и Коринькова, которые были в плену с 2015 года – источник

18:16 28.12.2019
Чумак: не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны

Чумак: не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны

16:19 28.12.2019
В списки на обмен может быть включен награжденный орденом "За мужество" украинский военнослужащий Деев - источник

В списки на обмен может быть включен награжденный орденом "За мужество" украинский военнослужащий Деев - источник

16:18 28.12.2019
Прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы находятся в списках на обмен

Прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы находятся в списках на обмен

16:14 28.12.2019
В списки на обмен может быть включен награжденный орденом "За мужество" украинский военнослужащий Деев - источник

В списки на обмен может быть включен награжденный орденом "За мужество" украинский военнослужащий Деев - источник

15:02 28.12.2019
Обмен удерживаемых лиц может состояться 29 декабря – Зеленский

Обмен удерживаемых лиц может состояться 29 декабря – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

Предварительно, в воскресенье будут освобождены 80 удерживаемых в ОРДЛО украинцев, – Денисова

Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти

"Голос" заявляет, что в рамках переговоров о возвращении пленников Кремля власть поставила под сомнение дела Майдана

Зеленский подписал Избирательный кодекс

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил замами министра здравоохранения Шевченко и Луфера

Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти

Депутаты зарегистрировали в Раде законопроект о забастовках и локаутах

"Голос" заявляет, что в рамках переговоров о возвращении пленников Кремля власть поставила под сомнение дела Майдана

Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

Байден отказался свидетельствовать в Сенате относительно импичмента Трампа

Зеленский подписал Избирательный кодекс

Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА