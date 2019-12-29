Предварительно, в воскресенье будут освобождены 80 удерживаемых в ОРДЛО украинцев, – Денисова

Предварительно, в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который проходит в воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), будут освобождены 80 граждан Украины, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.