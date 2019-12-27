Кабмин предлагает Раде снизить ответственность ФЛП за нарушение законодательства об РРО

Кабинет министров утвердил законопроект, которым предлагается снизить ответственность физических лиц-предпринимателей (ФЛП) за нарушение законодательства об РРО, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Там выдержан баланс - уменьшаются штрафы (за нарушение законодательства об РРО - ИФ), уменьшается ответственность, будет применяться... риск-ориентированный подход к проверкам - проверять будут не всех подряд, а только тех, кто является высокорисковым... Риск-ориентированный подход к проверкам будет расширяться на нарушения относительно РРО", - сказал министр на пресс-брифинге после правительственного заседания в пятницу.

Вскоре законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде, добавил он.