Политика

18:01 27.12.2019

Кабмин предлагает Раде снизить ответственность ФЛП за нарушение законодательства об РРО

1 мин читать
Кабмин предлагает Раде снизить ответственность ФЛП за нарушение законодательства об РРО

Кабинет министров утвердил законопроект, которым предлагается снизить ответственность физических лиц-предпринимателей (ФЛП) за нарушение законодательства об РРО, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Там выдержан баланс - уменьшаются штрафы (за нарушение законодательства об РРО - ИФ), уменьшается ответственность, будет применяться... риск-ориентированный подход к проверкам - проверять будут не всех подряд, а только тех, кто является высокорисковым... Риск-ориентированный подход к проверкам будет расширяться на нарушения относительно РРО", - сказал министр на пресс-брифинге после правительственного заседания в пятницу.

Вскоре законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде, добавил он.

Теги: #верховная_рада #флп #рро #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:28 27.12.2019
Парламент в 2019 г. не успел усовершенствовать инструменты торговой защиты – юрист

Парламент в 2019 г. не успел усовершенствовать инструменты торговой защиты – юрист

17:19 27.12.2019
Пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений смогут выбирать банк для получения выплат - решение Кабмина

Пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений смогут выбирать банк для получения выплат - решение Кабмина

16:38 27.12.2019
Кабмин запустил электронную товарно-транспортную накладную

Кабмин запустил электронную товарно-транспортную накладную

15:44 27.12.2019
У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

15:25 27.12.2019
Разумков подписал законопроект о приведении в соответствие с Конституцией законодательства в части неприкосновенности нардепов

Разумков подписал законопроект о приведении в соответствие с Конституцией законодательства в части неприкосновенности нардепов

15:24 27.12.2019
Кабмин предлагает возложить на суд присяжных определения виновности в делах, предусматривающих лишение свободы на срок от 10 лет

Кабмин предлагает возложить на суд присяжных определения виновности в делах, предусматривающих лишение свободы на срок от 10 лет

14:38 27.12.2019
Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

13:41 27.12.2019
Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

13:41 27.12.2019
В Раде зарегистрированы законопроекты об отмене законов о кассовых аппаратах для ФЛП

В Раде зарегистрированы законопроекты об отмене законов о кассовых аппаратах для ФЛП

13:14 27.12.2019
Кабмин передал СЕТАМ в управление Минюста

Кабмин передал СЕТАМ в управление Минюста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины: газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два

У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

Зеленский назначил врио директора ГБР Ирину Венедиктову - указ

КС обнародовал вывод о не соответствии Конституции законопроекта Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета в Казахстане

Минкультуры запускает на базе UA|TV государственный телеканал для временно оккупированных территорий

Разумков подписал Избирательный кодекс

Премьер Украины: газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два

Коллективу ГБР представили врио директора Венедиктову

"Евросолидарность" требует начать расследование по делу о "пленках Трубы"

С 1 января монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время - Гончарук

Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

Кабмин упростил получение вида на жительство в Украине для добровольцев

Кабмин утвердил порядок учета трудовой деятельности сотрудников и ФЛП в электронной форме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА