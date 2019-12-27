Кабмин предлагает возложить на суд присяжных определения виновности в делах, предусматривающих лишение свободы на срок от 10 лет

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде возложить на суд присяжных определения виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненное заключение.

"Работа суда присяжных станет проще и эффективнее. Правительство одобрило два законопроекта, регулирующие работу таких судов", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Кроме того, законопроекты предполагают, что дела будут слушаться полтора месяца, а не полтора года, как сейчас; количество присяжных увеличиться с трех до семи; количество судей, которые будут рассматривать дело, уменьшиться с двух до одного.

"Упрощаем порядок формирования списка присяжных: исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлениям Государственной судебной администрации", - отметил премьер.

По словам Гончарука, вердикт суда присяжных можно будет обжаловать в апелляционном порядке.