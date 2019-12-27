Политика

10:34 27.12.2019

Мининфраструктуры хочет предложить Раде установить плату за проезд иностранных грузовиков дорогами Украины – Криклий

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Мининфраструктуры хочет предложить Раде установить плату за проезд иностранных грузовиков дорогами Украины – Криклий

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году подготовить законопроект, предусматривающий введение оплаты за проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией.

"Есть идея реализовать платный проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Это достаточно распространенная в Европе практика. Мы планируем подготовить соответствующий законопроект в 2020 году", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также, по словам министра, в проработке находятся документы по концессии автодорог, Львов-Стрый, Львов-Тернополь, Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и Большая окружная Киева.

"Я надеюсь, что у нас уже к концу марта будут детальные просчеты, сделанные совместно со Всемирным банком по возможностям концессии ряда автодорог… Но вы должны понимать, что в отличие от концессий портов в этом случае обязательства государства намного выше. Мы должны гарантировать определенный транспортный поток на указанных направлениях, а также компенсировать его отсутствие для того, чтобы инвестор мог спокойно вернуть затраченные средства в случае его нехватки", - отметил Криклий.

Он также подчеркнул, что в случае с концессионными проектами по автодорогам действовать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить существенных компенсационных выплат и работать только с прибыльными проектами.

Как сообщалось, по мнению общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO), для создания качественных дорог в Украине необходимы прозрачные процессы, надлежащий контроль, конкуренция и инвестиции в размере 5 трлн грн.

Ранее Криклий отмечал, что считает возможным запуск первых проектов по концессии автодорог в 2020 году.

Теги: #дороги #криклий #мининфраструктуры
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