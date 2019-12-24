Иван Кулеба уволен с должности посла Украины в Казахстане и назначен послом в Армении

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Кулебу с должности посла Украины в Республике Казахстан и назначил его послом в Республике Армения.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, соответствующие указы №940/2019 и №941/2019 президент подписал во вторник.

Иван Кулеба был назначен послом Казахстана 17 мая 2018 года.

Кулеба (1953 года рождения) уроженец Полтавской области. С 1997 по 2000 годы был посолом Украины в Египте. В 2003-2004 годах занимал должность заместителя главы МИД Украины. С 2004 по 2009 годы был послом Украины в Чехии.