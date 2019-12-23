Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает невозможной перезагрузку отношений с Россией.

"Я действительно считал, как, думаю, и многие другие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем начать все сначала с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма. Очень, очень печально, что я был неправ", - цитирует Джонсона журнал The Spectator.

Он высказал мнение британскому еженедельному журналу, который в своем блоге задает вопросы политикам и другим известным личностям относительно проблем, по которым те со временем изменили свое мнение.