Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 923/2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 декабря 2019 года о мерах, направленных на усиление кибербезопасности государства.

Текст указа был обнародован пресс-службой президента, вступает в силу со дня обнародования.

Текст решения СНБО "О безотлагательных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности" предназначен для служебного использования и не обнародуется в открытом доступе.