Президент назначил посла Украины в Катаре

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Андрея Кузьменко послом Украины в Катаре.

Соответствующий указ №914/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте главы государства в четверг.

"Назначить Кузьменко Андрея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Катар", - говорится в тексте указа.

Кузьменко ранее был временным поверенным Украины в Великобритании, сотрудником Совместного центра по контролю и координации - представителем Министерства иностранных дел Украины, послом по особым поручениям.