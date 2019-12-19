Политика

11:04 19.12.2019

Президент назначил посла Украины в Катаре

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Президент назначил посла Украины в Катаре

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Андрея Кузьменко послом Украины в Катаре.

Соответствующий указ №914/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте главы государства в четверг.

"Назначить Кузьменко Андрея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Катар", - говорится в тексте указа.

Кузьменко ранее был временным поверенным Украины в Великобритании, сотрудником Совместного центра по контролю и координации - представителем Министерства иностранных дел Украины, послом по особым поручениям.

Теги: #посол #указ #катар
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