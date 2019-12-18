Политика

14:27 18.12.2019

Кабмин передал Государственное ипотечное учреждение в управление Минфина

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Кабмин передал Государственное ипотечное учреждение в управление Минфина

Кабинет министров Украины (КМУ) передал Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) из сферы управления правительства в управление Министерства финансов, сообщило министерство в Facebook по итогам заседания правительства в среду.

"Кабмин передает Государственное ипотечное учреждение в управление Министерства финансов… КМУ также принял постановление о предоставлении госгарантии по заимствованиям ГИУ", – указывается в релизе.

Как уточнил Минфин, постановление утверждает условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям.

"Принятое постановление создает предпосылки для более доступного строительства нового жилья для граждан Украины", – отметили в министерстве.

Теги: #ипотека #минфин #кабмин
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