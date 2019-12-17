Политика

13:56 17.12.2019

Под Радой возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями

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Под Радой возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями

Под Верховной Радой возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно.

В настоящее время правоохранители задерживают агрессивных протестующих.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром происходят одновременно четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Теги: #верховная_рада #протест #столкновения
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