Гендиректор Центра общественного здоровья подал заявление об увольнении

Генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита написал заявление об увольнении с должности.

"Наконец это произошло. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эта неделя - моя последняя в должности генерального директора Центра общественного здоровья Украины", - написал он в Facebook в понедельник.

По словам Курпиты, "основная причина решения - отсутствие диалога о дальнейшем месте Центра и его роли как координирующей структуры общественного здоровья".