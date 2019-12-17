Политика

11:29 17.12.2019

Гендиректор Центра общественного здоровья подал заявление об увольнении

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Гендиректор Центра общественного здоровья подал заявление об увольнении

Генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита написал заявление об увольнении с должности.

"Наконец это произошло. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эта неделя - моя последняя в должности генерального директора Центра общественного здоровья Украины", - написал он в Facebook в понедельник.

По словам Курпиты, "основная причина решения - отсутствие диалога о дальнейшем месте Центра и его роли как координирующей структуры общественного здоровья".

Теги: #кадры #цоз #курпита
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