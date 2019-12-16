Важнейшая задача земельной реформы в Украине – избежать концентрации земли в одних руках, считает посол Франции

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что полемика относительно земельной реформы в Украине слишком концентрируется на вопросе, допускать ли иностранцев к приобретению земли, но в недостаточной степени фокусируется на вопросе, как избежать чрезмерной концентрации земель в одних руках.

"Если позволите, у меня сложилось впечатление, что на сегодня в Украине полемика несколько слишком концентрируется на вопросе, допускать ли иностранцев к приобретению земли, но в недостаточной степени фокусируется на вопросе – самом важном, на мой взгляд - как избежать чрезмерной концентрации земель в одних руках. Ведь если в конце концов будет принята модель с недостаточной степенью регуляции, это сыграет в пользу определенных мощных актеров, которые почти бесконечно смогут наращивать свое владение земельными активами", - сказал посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он предостерег, что результатом этого процесса будет дальнейшее постепенное опустение сельской местности и перетекание имеющихся там богатств к крупным собственникам.

"Нет какой-то готовой модели: в любом случае речь будет идти о суверенном решении Украины, которое она примет в этом вопросе", - подчеркнул де Понсен.

Глава диппредставительства привел в качестве примера модель земельного рынка во Франции, которая обеспечивает свободную продажу и приобретение земли, но одновременно выполняет функцию регулирования земельного рынка.



Полный текст интервью с Этьеном де Понсеном обнародован на сайте агентства"Интерфакс-Украина" в открытом доступе.