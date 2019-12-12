Политика

12:25 12.12.2019

Рада создала ВСК для контроля расследований нападений на Гандзюк и других общественных активистов

1 мин читать
Рада создала ВСК для контроля расследований нападений на Гандзюк и других общественных активистов

Верховная Рада создала временную следственную комиссию для осуществления парламентского контроля над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

За соответствующий проект постановления № 2302 проголосовали 347 народных депутатов на заседании в четверг.

Возглавил ВСК народный депутат Игорь Васылив (фракция "Слуга народа"), а его заместителем стала Соломия Бобровская ("Голос").

Как отмечается в пояснительной записке, целью ВСК является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Среди основных задач ВСК Временной проведение проверки сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на общественных активистов; становление, сбор информации о фактах нападений на активистов; инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Теги: #расследование #гандзюк #рада #вск #активисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 12.12.2019
Рада отказалась отменить законопроект №2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

Рада отказалась отменить законопроект №2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

11:38 12.12.2019
Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

22:28 11.12.2019
Экс-евродепутат Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против Порошенко по Минским соглашениям

Экс-евродепутат Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против Порошенко по Минским соглашениям

17:52 11.12.2019
"Слуга народа" хочет провести комитет по вопросам агрополитики в другом месте и в закрытом режиме

"Слуга народа" хочет провести комитет по вопросам агрополитики в другом месте и в закрытом режиме

17:40 11.12.2019
Корниенко: в четверг у Рады очень насыщенная повестка дня

Корниенко: в четверг у Рады очень насыщенная повестка дня

13:36 11.12.2019
Во фракции "Слуга народа" назвали драку с участием нардепа Богданца в Раде провокацией для срыва законотворческого процесса - заявление

Во фракции "Слуга народа" назвали драку с участием нардепа Богданца в Раде провокацией для срыва законотворческого процесса - заявление

10:05 11.12.2019
Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

13:48 10.12.2019
Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона

Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона

20:59 09.12.2019
Фактов политической предвзятости в "российском расследовании" не обнаружено - доклад Минюста США

Фактов политической предвзятости в "российском расследовании" не обнаружено - доклад Минюста США

10:52 09.12.2019
Минэкономики проведет спецрасследование в отношении импорта в Украину шприцев

Минэкономики проведет спецрасследование в отношении импорта в Украину шприцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

Офис Зеленского уточнил текст коммюнике нормандского саммита в Париже

"Слуга народа" хочет провести комитет по вопросам агрополитики в другом месте и в закрытом режиме

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Сначала референдум, а потом – закон о земле, заявляет нардеп от ОПЗЖ Плачкова

НАБУ начало расследование против нардепов из "Слуги народа" Холодова, Дубинского и Юрченко – депутат Гончаренко

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

Гончаренко написал депутатский запрос Зеленскому относительно условий продажи сериала "Слуга народа" российскому ТНТ

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

Офис Зеленского уточнил текст коммюнике нормандского саммита в Париже

Ткаченко просит Минкультуры подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии по закону о госязыке

"Батькивщина" продолжит борьбу с инициативами о продаже земли всеми законными методами - Тимошенко

ОПЗЖ хочет увольнения языкового омбудсмена из-за "дискриминации языковых прав"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА