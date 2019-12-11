Политика

14:24 11.12.2019

Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

2 мин читать
Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на сохранение единства в Европейском Союзе в поддержку Украины и надеется на продление санкций к РФ до полного выполнения ею минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, сообщается на сайте главы государства в среду.

"Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

Глава Украинского государства сообщил президенту Евросовета о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ в Донбассе и основные итоги саммита в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ), который состоялся 9 декабря в Париже.

Зеленский подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Шарль Мишель поприветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Лидеры Украины и Европейского совета обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина-ЕС.

Зеленский поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность, пожелал ему успехов во главе высшего органа ЕС и пригласил посетить Украину в удобное время.

Теги: #санкции_рф #ес #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 11.12.2019
Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

12:55 11.12.2019
Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

16:52 10.12.2019
Санкции США против "Северного потока-2" станут угрозой результатам мирных переговоров по Украине - Восточный комитет немецкой экономики

Санкции США против "Северного потока-2" станут угрозой результатам мирных переговоров по Украине - Восточный комитет немецкой экономики

16:41 10.12.2019
Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

10:08 10.12.2019
Зеленский: в Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта

Зеленский: в Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта

10:00 10.12.2019
Зеленский отмечает, что закон об "особом статусе" ОРДЛО проще сейчас пролонгировать

Зеленский отмечает, что закон об "особом статусе" ОРДЛО проще сейчас пролонгировать

09:58 10.12.2019
Зеленский об итогах Нормандского саммита: будем дипломатами, пока ничья

Зеленский об итогах Нормандского саммита: будем дипломатами, пока ничья

09:51 10.12.2019
Зеленский считает, что некоторые акции протеста в Украине могут давать дополнительные аргументы России на переговорах

Зеленский считает, что некоторые акции протеста в Украине могут давать дополнительные аргументы России на переговорах

09:44 10.12.2019
Зеленский: с Путиным очень сложно договариваться, но в некоторых вопросах это уже удается

Зеленский: с Путиным очень сложно договариваться, но в некоторых вопросах это уже удается

06:33 10.12.2019
Зеленский на вопрос о назывании Путина и властей РФ агрессорами: нам нужен диалог и результат, а не приехать и в кого-то плюнуть

Зеленский на вопрос о назывании Путина и властей РФ агрессорами: нам нужен диалог и результат, а не приехать и в кого-то плюнуть

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады"

Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

Возобновление работы "нормандского формата" открывает новые возможности для реализации Минских соглашений – представительство Евросоюза

ПОСЛЕДНЕЕ

Во фракции "Слуга народа" назвали драку с участием нардепа Богданца в Раде провокацией для срыва законотворческого процесса - заявление

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Генсек ООН приветствует результаты встречи лидеров "Нормандской встречи"

Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

У США нет задачи добиться ограничений китайского ядерного арсенала

Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады"

Нардеп Рабинович о переговорах в Париже: Мы ждали прорыва, а получили декларацию о намерениях

Надо искать дополнительные механизмы и возможности для модификации Минских соглашений – Хандогий

Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА