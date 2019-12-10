Политика

19:06 10.12.2019

Надо искать дополнительные механизмы и возможности для модификации Минских соглашений – Хандогий

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Надо искать дополнительные механизмы и возможности для модификации Минских соглашений – Хандогий

Первый заместитель министра иностранных дел Украины (2007-2010гг.) Владимир Хандогий заявил, что украинская власть должна искать механизмы и возможности модификации Минских соглашений.

"Моя точка зрения заключается в том, что надо искать дополнительные механизмы и возможности для модификации Минских соглашений. Потому что в такой редакции, в которой они есть на сегодняшний день, на мой взгляд, они не могут быть реализованы в интересах Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, комментируя результаты переговоров в нормандском формате в Париже.

При этом он сослался на слова канцлера Германии Ангелы Меркель во время пресс-конференции "нормандской четверки" о том, что минские договоренности - "это не что-то высеченное в граните".

"Прошло много лет, мы видим, что они (Минские договоренности - ИФ) не дают ожидаемого результата, потому такая констатация со стороны Меркель говорит о том, что мы могли бы уже не молиться на Минские соглашения, как на "священную корову", а искать возможностей, чтобы все-таки сдвинуть ситуацию с места. Там можно говорить об определенной модификации последовательности выполнения некоторых пунктов и т.д.", - пояснил он.

Хандогий отметил, что украинская сторона должна делать конкретные предложения о том, как можно модифицировать этот документ, "чтобы перед нами не стояла дилемма, что нас, фактически, заставляют (ссылаясь на то, что так записано в Минских соглашениях) решать политические вопросы до окончательного решения проблем по безопасности, в том числе контроля над границей".

Кроме того, экс-заместитель главы МИД высказал мнение о необходимости расширения нормандского формата, поскольку вчетвером конфликт такой сложности решить невозможно, особенно учитывая то, что из четырех участников, один - агрессор, а другой - жертва.

"Нам, безусловно, надо думать о расширении круга участников. Это тоже, мне кажется, тот вывод, который может сделать власть сегодня", - резюмировал эксперт.

Теги: #четверка #мнение #хандогий #донбасс
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