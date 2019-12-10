Политика

17:18 10.12.2019

Возобновление работы "нормандского формата" открывает новые возможности для реализации Минских соглашений – представительство Евросоюза

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Возобновление работы "нормандского формата" открывает новые возможности для реализации Минских соглашений – представительство Евросоюза

Обновленная динамика переговоров в "нормандском формате" открывает окно возможностей, которое должно быть использовано для имплементации Минских соглашений, говорится в заявлении представительства Европейского Союза в Украине по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

"Мероприятия, которые были согласованы в рамках "нормандского формата", а также возобновленное взаимодействие сторон в ходе вчерашнего саммита в Париже являются важными шагами. Их быстрая и тщательная имплементация необходима и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения", - сообщается в заявлении, обнародованном пресс-службой представительства.

Подчеркивается, что Евросоюз ценит конструктивный подход со стороны Украины и ожидает, что Россия использует свое влияние для реализации Минских соглашений в полном объеме.

"Евросоюз вновь подтверждает свою поддержку усилиям Франции и Германии в рамках "нормандского формата" и работы Трехсторонней контактной группы. Евросоюз готов в дальнейшем поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Евросоюз напоминает о своей полной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.

Теги: #нормандский_формат #евросоюз
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