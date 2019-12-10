Политика

16:35 10.12.2019

США поздравили Украину с успешным "нормандским саммитом" и призвали РФ уважать свои обязательства

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США поздравили Украину с успешным "нормандским саммитом" и призвали РФ уважать свои обязательства

 США поздравляют Украину с прошедшей встречей глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), отмечают ее успех и прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, восстанавливающем участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных вследствие конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов", - говорится в сообщении, обнародованном посольством США в Украине на своей странице в Facebook во вторник.

США также обратились к РФ с призывом уважать взятые на себя обязательства и использовать прошедшую встречу для установления мира. "Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", - говорится в сообщении.

Теги: #посольство_сша #сша #нормандский_формат
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