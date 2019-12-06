Зеленский: У Украины есть "другой план" передачи ей контроля над границей, но я пока не буду говорить, что мы хотим изменить Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинской стороны есть свой, "другой план" передачи ей контроля над границей с РФ на Донбассе, но пока он не стал вдаваться в подробности.

"Я точно буду говорить о границе. У нас, скажу вам честно, другой план по поводу границы, каким образом это передается, как и когда Украина контролирует свою границу с Российской Федерацией", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Отвечая на вопрос о том, хочет ли украинская сторона изменить, по крайней мере, в этой части Минские соглашения, президент сказал: "Честно говоря, не готов сейчас вам отвечать так на этот вопрос".

"Потому что это может повлиять сейчас просто на возможность… кто-то может сорвать просто встречу в "нормандском формате". Я не готов сейчас рисковать возможностью этой важной для Украины встречи", - подчеркнул Зеленский.