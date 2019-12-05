Украина надеется на поддержку США для получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина ожидает поддержки со стороны США в получении статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО.

"Важно поддерживать динамику двустороннего диалога между нашими странами и в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, Украина ожидает поддержки США в процессе получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО. Украина достигла значительного прогресса во внедрении стандартов Альянса и продолжает активно работать над необходимыми изменениями", - заявил он во время встречи с и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом в Киеве, передает "Урядовый портал".

Также Гончарук поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины.

Во время встречи стороны обсудили угрозы безопасности, которые несет строительство российского трубопровода "Северный поток – 2" и украино-американское сотрудничество в сфере энергетики. В частности Гончарук выразил заинтересованность украинского правительства в закупке американского сжиженного газа и сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Был обсужден также вопрос торговых отношений.

"Мы благодарны американской стороне за восстановление действия торговых преференций для украинских товаров, которые были изъяты из-под действия Генерализированной системы преференций в 2018 году. Мы надеемся, что будущие достижения Украины в сфере защиты прав интеллектуальной собственности приведут к расширению перечня украинских товаров, на которые распространяются торговые преференции США", - подчеркнул Гончарук.

Как сообщалось, Риккер совершил официальный визит в Киев 4 декабря в знак поддержки Украины накануне встречи "нормандского формата" и провел переговоры с представителями правительства, Национального банка и гражданского общества.