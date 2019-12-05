Политика

13:50 05.12.2019

По результатам встречи в Париже Зеленский будет готов внести проект по продлению действующего закона об особом статусе Донбасса – Ермак

2 мин читать
По результатам встречи в Париже Зеленский будет готов внести проект по продлению действующего закона об особом статусе Донбасса – Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский по результату запланированной на 9 декабря в Париже встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) будет готов внести законопроект о продлении действующего в настоящее время закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"По результатам встречи в Париже президент будет готов внести проект по продлению действующего закона "об особом статусе". Затем мы можем внести изменения в закон в части имплементации формулы Штайнмайера", - сказал Ермак в ходе встречи с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком в Лондоне в четверг, видеозапись которой распространили участники встречи. Встреча организована Королевским институтом международных отношений Chatham House и Советом внешней политики "Украинская призма".

Помощник главы государства заявил, что Украина готова выполнить одно из положений минских соглашений – "конституционная реформа, в основе которой децентрализация" – но при этом подчеркнул, что федерализация государства является неприемлемой.

"Что такое особый статус и особенности местного самоуправления? Мы отбрасываем разговоры о федерализации Украины, и мы никогда на это не пойдем. В результате реформы децентрализации местные органы власти получат больше полномочий. До этого ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, которые никогда не будут обозначать, что это есть федерализация или какие-то автономные республики или что-то подобное. Отдельные районы с дополнительными полномочиями местных органов власти. Территориальная целостность не обсуждается — это все территория Украины. Это граница между РФ и Украины, где есть наши пограничники и под контролем Украины", - пояснил Ермак.

Он сообщил о планах провести местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей одновременно со всей территорией Украины осенью 2020 года. "Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года", - сообщил помощник президента.

"Результат рассмотрения минских соглашений - это проведение местных выборов в ОРДЛО… Выборы могут пройти только по украинским законам и контроль над границей (с РФ на всем протяжении – ИФ) в день выборов должен быть у Украины", - подчеркнул Ермак.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #ермак #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:14 05.12.2019
Зеленский уволил начальника департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информбезопасности СБУ

Зеленский уволил начальника департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информбезопасности СБУ

14:06 05.12.2019
Зеленский назначил Сердюка замглавой Госпограслужбы

Зеленский назначил Сердюка замглавой Госпограслужбы

13:59 05.12.2019
Встреча "нормандской четверки" должна проложить путь к мирному урегулированию конфликта на Донбассе - представитель ЕС по иностранным делам

Встреча "нормандской четверки" должна проложить путь к мирному урегулированию конфликта на Донбассе - представитель ЕС по иностранным делам

13:56 05.12.2019
Украина предлагает привлечь к переговорам в Минске уехавших из ОРДЛО от войны представителей этих территорий - Ермак

Украина предлагает привлечь к переговорам в Минске уехавших из ОРДЛО от войны представителей этих территорий - Ермак

12:50 05.12.2019
Инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" просят Зеленского повлиять на прекращение строительства их домов

Инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" просят Зеленского повлиять на прекращение строительства их домов

11:57 05.12.2019
Очередной "гумконвой" из РФ проследовал в ОРДЛО без оформления украинских пограничников

Очередной "гумконвой" из РФ проследовал в ОРДЛО без оформления украинских пограничников

11:33 05.12.2019
Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

11:18 05.12.2019
Зеленский назвал волонтеров непосредственными участниками развития украинской армии

Зеленский назвал волонтеров непосредственными участниками развития украинской армии

11:16 05.12.2019
Нормандский саммит даст РФ возможность согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине - Тейлор

Нормандский саммит даст РФ возможность согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине - Тейлор

10:53 05.12.2019
Зеленский: сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче

Зеленский: сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР практически закончило подготовку подозрения Порошенко по делу о незаконном назначении и увольнении Семочко - Труба

Украина предлагает привлечь к переговорам в Минске уехавших из ОРДЛО от войны представителей этих территорий - Ермак

Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Рада во 2-м чтении проголосовала законопроект 2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

ПОСЛЕДНЕЕ

Если на место и.о. директора ГБР придет человек из Генпрокуратуры, расследования против Порошенко остановятся, убежден Труба

ГБР практически закончило подготовку подозрения Порошенко по делу о незаконном назначении и увольнении Семочко - Труба

ЦИК зарегистрировала народным депутатом Мандзия вместо назначенного главой "Укравтодора" Кубракова

Украина надеется на поддержку США для получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО - Гончарук

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отсрочке штрафов за нарушения ввоза "евроблях" до 2020г

Нардеп Верещук требует от Гео Лероса публичных извинений за оскорбления во внутрифракционном чате

Первая встреча Джулиани в Киеве прошла с нардепом Деркачем

Рада приняла в первом чтении изменения в систему государственного социального страхования

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Лиссабон, "Мотор Сич" – из Киева в Минск

В Харьковском облсовете больше нет фракции БПП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА