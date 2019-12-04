Рахманин надеется, что на встрече "нормандской четверки" президент Украины не перейдет "красные линии"

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что на переговорах в Париже 9 декабря у президента Украины Владимира Зеленского мало шансов изменить ситуацию для Украины в лучшую сторону с точки зрения государственных интересов.

"Очень не хотелось бы, чтобы президент брал на себя обязательства (а информация такая есть), что Украина в одностороннем порядке будет инициировать очередное разведение сил и войск в зоне проведения Операции Объединённых сил. Почему? Потому что разведение в точках Станица Луганская, Золотое-4, Катериновка и Петровское-Богдановка было не критичным, но оно создало прецедент, при котором противоположная сторона, Российская Федерация, будет требовать от нас дальнейшего разведения и это уже будет превращаться в проблему и с военной точки зрения, и с политической. Не хотелось бы, чтобы такие обязательства на себя украинская сторона брала", - сказал Рахманин агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

Глава фракции надеется, что Зеленский не перейдёт "красные линии", о которых много говорилось в последнее время.

"Самое страшное будет, если, не дай бог, а все очень надеются, что этого не случится, украинский президент перейдет за "красные линии", которые неоднократно проговаривались, обсуждались, неоднократно озвучивались, в том числе и он сам говорил, что не собирается выходить за эти "красные линии". То есть речь идет о целом наборе ограничений, которые озвучивались разными политическими силами и общественными организациями. Вот это будет самая страшная история", - отметил народный депутат.

Вместе с тем, по мнению Рахманина, "скорее всего, ничего чрезвычайного там произойти, по идее, не должно".

"Главная надежда, что не будут сделаны глупости. С точки зрения - и моей личной, и нашей политической силы, при существующих угрозах, рисках, при существующих политических раскладах идеальным вариантом был бы тот, при котором никаких серьезных обязательств глава Украинского государства на себя бы не брал. Потому что, при том раскладе политических сил, который сегодня есть, у него мало шансов изменить ситуацию в лучшую сторону для Украины с точки зрения государственных интересов. Поэтому, если просто состоится обмен мнениями и стороны продвинутся, хотя бы в вопросе освобождения украинских политических заключенных и военнопленных – это уже будет серьезным прогрессом", - подчеркнул Рахманин.

Глава фракции также добавил: "Что касается каких-то более серьезных вещей, таких, например, как обещание провести выборы либо предоставление в любой форме особого статуса (отдельным районам Донецкой и Луганской областей - ИФ), или принятие закона об амнистии - мы считаем это невозможным, неприемлемым, и угрожающим для национальной безопасности Украины".

Лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) соберутся на первую за четыре года встречу в Париже 9 декабря.