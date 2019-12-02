Встреча Путина и Зеленского в Париже обязательно состоится, ее формат станет известен позже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский непременно лично пообщаются в рамках саммита "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря, формат этого общения будет определен ближе к встрече, заявили в Кремле.

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат - наверняка об этом будут достигнуты договоренность уже ближе к самой встрече", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он уточнил, что в проведении таких контактов заинтересованы обе стороны.

"Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно - газовые дела. Есть о чем поговорить", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что эта встреча Путина и Зеленского будет ознакомительной. Ранее главы государств общались "весьма и весьма неплохо" по телефону, однако "личное общение отличается от телефонного разговора".

В Кремле также рассчитывают, что саммит в "нормандском формате" в Париже поможет в урегулировании конфликта на Донбассе, а не заведет ситуацию в тупик. "Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что намерение провести на саммите в Париже двустороннюю встречу лидеров РФ и Украины есть.

"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой четверки", - сказал Ушаков в передаче "Москва. Кремль. Путин" (его слова приводит сайт телеканала).

Он отметил, что лидеры "даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа". "Все зависит от того, как будет складываться ситуация там", - добавил Ушаков.

Российская сторона в ходе встречи президентов РФ и Украины "на полях" саммита в Париже хочет понять, каким украинский лидер видит движение к выполнению "минских договоренностей", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского, сам украинский лидер видит движение к выполнению "минских договоренностей", - сказал Лавров в эфире программы.

Отвечая на вопрос о том, насколько полноформатной будет встреча лидеров РФ и Украины, министр сказал: "На этот счет гадать бессмысленно".

При этом Москва готова возобновить полноформатные двусторонние отношения с Киевом в том случае, если заинтересованность в этом будет обозначена с украинской стороны.

"Здесь все зависит не от нас. Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, пойдет ли речь о двусторонних отношениях РФ и Украины в ходе планируемого контакта лидеров двух стран.

"Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, - думаю, что за нами "не заржавеет", - сказал российский министр.

В переговорах по урегулированию в Донбассе в "нормандском формате" участвуют Германия, Франция, Украина и Россия.