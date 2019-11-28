Прокуратуру Житомирской области возглавил Олег Василив

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак в четверг, 28 ноября, представил коллективу прокуратуры Житомирской области нового руководителя – Олега Василива.

"Мы должны восстановить доверие людей к институту прокуратуры, где закон и справедливость должны быть основой нашей работы. Эти изменения актуальны, и этого от нас ждет общество. Думаю, что мы с вами, вместе с правоохранительными органами, органами государственной власти сможем выстроить такую институцию", - приводит слова Трепака пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

В свою очередь Василив поблагодарил за доверие и выразил уверенность в том, что совместно с коллективом справится с поставленными задачами. "Коллектив прокуратуры Житомирской области способен преодолевать трудности, которые встречаются в повседневной работе. Мы будем продолжать работать над укреплением авторитета прокуратуры Житомирской и органов прокуратуры в целом", - сказал он.

Василив родился 17 апреля 1984 года в г.Моршин Львовской области. В органах прокуратуры работает с 2006 года. До назначения на должность прокурора Житомирской области работал на должности первого заместителя прокурора Житомирской области.