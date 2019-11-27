Политика

14:28 27.11.2019

Стефанчук против "поправочного спама", поддерживает голосование за законопроекты в специально отведенный для этого день

1 мин читать
Стефанчук против "поправочного спама", поддерживает голосование за законопроекты в специально отведенный для этого день

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук высказывается за разведение в днях процессов рассмотрения законопроектов и принятия решений и заявляет о необходимости бороться с "законодательным и поправочным спамом", сообщается на сайте парламента.

"Мы предлагаем рассмотрение законопроекта разделить на две стадии: обсуждение и принятие решения. На принятие решений отводится один день, условно говоря, четверг. Это день, когда принимаются только результативные решения по результатам обсуждения, проведенных публичных дебатов", - сказал Стефанчук на лекции в украинской школе законотворчества Института законодательства Верховной Рады.

Он подчеркнул, что предметом диалога для внесения изменений в Регламент Верховной Рады и по реформированию работы парламента должен стать вопрос баланса "скорости принятия необходимых решений" и "обеспечения их качества".

Стефанчук отметил, что ныне действующий Регламент замедляет законодательную работу. "Когда в него попадаешь, ты ничего не можешь сделать, и твое движение замедляется до микрометров", - сказал он.

Первый вице-спикер считает позором такое явление, как "законодательный или поправочный спам". "В юриспруденции это называется "злоупотребление правом" и эта конструкция предусмотрена Гражданским кодексом Украины. Как бы это странно не звучало, и народный депутат может злоупотреблять своим правом", - отметил он.

Стефанчук сказал, что этому явлению необходимо дать ответ, "поскольку добропорядочность важна на всех уровнях".

Теги: #законопроекти #рада #стефанчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 27.11.2019
Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки

Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки

15:37 27.11.2019
Профильный комитет ВР создаст рабгруппу для доработки законопроекта о самоуправлении медпрофессий

Профильный комитет ВР создаст рабгруппу для доработки законопроекта о самоуправлении медпрофессий

11:36 27.11.2019
Инициативная группа митингующих намерена принять участие в заседании парламентского комитета в НБУ, но ее не пускают

Инициативная группа митингующих намерена принять участие в заседании парламентского комитета в НБУ, но ее не пускают

11:29 27.11.2019
КИУ отмечает слабую поддержку правительственных инициатив в Раде

КИУ отмечает слабую поддержку правительственных инициатив в Раде

11:17 27.11.2019
Закон Украины об уголовной ответственности за незаконное обогащение вступит в силу 28 ноября

Закон Украины об уголовной ответственности за незаконное обогащение вступит в силу 28 ноября

11:08 27.11.2019
Законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий зарегистрирован в Раде

Законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий зарегистрирован в Раде

15:33 25.11.2019
На рассмотрение комитета Рады вынесут предложение о преодолении вето президента на законопроект о досрочном выходе женщин на пенсию

На рассмотрение комитета Рады вынесут предложение о преодолении вето президента на законопроект о досрочном выходе женщин на пенсию

13:00 25.11.2019
Нардепы подали более 1 тыс. поправок к законопроекту о ликвидации схем в оценке имущества, пытаются затянуть его рассмотрение - депутат

Нардепы подали более 1 тыс. поправок к законопроекту о ликвидации схем в оценке имущества, пытаются затянуть его рассмотрение - депутат

12:34 25.11.2019
Рада доработает свою каденцию, уверены 43% украинцев - соцопрос

Рада доработает свою каденцию, уверены 43% украинцев - соцопрос

01:03 22.11.2019
Арахамия будет свидетельствовать в НАБУ по фактам взяток со стороны депутатов

Арахамия будет свидетельствовать в НАБУ по фактам взяток со стороны депутатов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря

РФ на саммите "нормандской четверки" призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом – Лавров

Меркель не намерена досрочно покидать пост канцлера Германии

В расследовании против Порошенко власть должна сделать больше возможного для соблюдения норм и правил - посол ЕС в Украине

"Евросолидарность" протестует против намерений возобновить прямые поставки газа из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Науседа подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года

Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря

От Зеленского ждут законопроект о правовой защите и процессуальном статусе лиц, лишенных свободы в следствии агрессии РФ

Президент Литвы считает, что санкции ЕС против РФ должны сохраняться, надеется на принятие конкретных решений для урегулирования конфликта на Донбассе

РФ на саммите "нормандской четверки" призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом – Лавров

Меркель не намерена досрочно покидать пост канцлера Германии

Разумков надеется на углубление межпарламентского сотрудничества в рамках ГУАМ

В расследовании против Порошенко власть должна сделать больше возможного для соблюдения норм и правил - посол ЕС в Украине

"Евросолидарность" протестует против намерений возобновить прямые поставки газа из РФ

США ввели санкции в отношении связанной с Венесуэлой кубинской компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА