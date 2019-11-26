Франция остается мобилизованной для завершения конфликта на Донбассе - посол на встрече с семьями пленных и пропавших без вести украинцев

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен во вторник провел встречу с семьями пленных и пропавших на Донбассе украинцев.

"Волнующая встреча с семьями пленных и пропавших на Донбассе. Уже 5 лет они не видели своих мужей и почти не получают от них новостей. Франция остается мобилизованной для того, чтобы положить конец конфликту, предоставить этим семьям возможность снова увидеть своих близких и объединиться", - написал де Понсен в своем аккаунте Twitter.

Как сообщалось, Этьен де Понсен был назначен послом Франции в Украине 24 июля 2019г. Он сменил на должности посла в Украине Изабель Дюмон. До этого де Понсен работал инспектором МИД Франции и в Европейской службе внешних дел, был послом Франции в Кении и Болгарии.