Политика

15:19 26.11.2019

Франция остается мобилизованной для завершения конфликта на Донбассе - посол на встрече с семьями пленных и пропавших без вести украинцев

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Франция остается мобилизованной для завершения конфликта на Донбассе - посол на встрече с семьями пленных и пропавших без вести украинцев

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен во вторник провел встречу с семьями пленных и пропавших на Донбассе украинцев.

"Волнующая встреча с семьями пленных и пропавших на Донбассе. Уже 5 лет они не видели своих мужей и почти не получают от них новостей. Франция остается мобилизованной для того, чтобы положить конец конфликту, предоставить этим семьям возможность снова увидеть своих близких и объединиться", - написал де Понсен в своем аккаунте Twitter.

Как сообщалось, Этьен де Понсен был назначен послом Франции в Украине 24 июля 2019г. Он сменил на должности посла в Украине Изабель Дюмон. До этого де Понсен работал инспектором МИД Франции и в Европейской службе внешних дел, был послом Франции в Кении и Болгарии.

Теги: #франция #ордло #понсен
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