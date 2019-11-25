Политика

12:34 25.11.2019

Рада доработает свою каденцию, уверены 43% украинцев - соцопрос

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Рада доработает свою каденцию, уверены 43% украинцев - соцопрос

Более 43% граждан Украины уверены, что Верховная Рада текущего IX созыва доработает свою каденцию и не будет преждевременно распущена.

Как свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) 4-19 ноября, презентованные в понедельник в Киеве, 43,5% респондентов считают, что Верховная Рада доработает свой срок до конца. 32,9% считают, что состоятся досрочные парламентские выборы, 23,6% опрошенных затруднились ответить.

При этом 22,3% опрошенных полностью поддерживают формирование однопартийного большинства в Верховной Раде, поскольку это обеспечит быстрое и эффективное принятие законов, 17,4% полностью поддерживают, поскольку такое большинство сможет реализовать свои предвыборные обещания, 22,0% - не поддерживают создание однопартийного большинства в парламенте, поскольку оно может принимать любые решения, в том числе и незаконные, 18,2% - не поддерживают, поскольку это может привести к пренебрежению демократическими процедурами. Затруднились ответить 20%.

На вопрос "удовлетворены ли вы, как сейчас работает Верховная Рада" респонденты ответили следующим образом: полностью удовлетворены 6,4%, в основном удовлетворены 27,5%, в основном не удовлетворены 25,8%, совсем не удовлетворены 21,3%. Затруднились ответить на этот вопрос 19,1% респондентов.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого периода собрано 2 тыс 41 анкета, погрешность выборки не превышает 2,3%.

Восьмые в истории независимой Украины парламентские выборы состоялись 21 июля, они стали четвертыми внеочередными выборами. 29 августа началось первое заседание Верховной Рады IX созыва.

Срок полномочий парламента, согласно внесенным в 2011 году изменениям в Конституцию Украины, составляет 5 лет.

Теги: #рада #соцопрос
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