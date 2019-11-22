Политика

17:30 22.11.2019

Порошенко 22-26 ноября посетит Канаду

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Порошенко 22-26 ноября посетит Канаду

 Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ходе визита в Канаду примет участие в ежегодном форуме в г.Галифакс, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Планируется, что в рамках программы пребывания Петр Порошенко примет участие в ежегодном форуме в г.Галифакс, где выступит на тему вклада Украины в европейскую безопасность и стабильность. В рамках форума состоятся его встречи с представителями политических и деловых кругов Канады, а также представителями делегации Конгресса США", - сказано в сообщении.

Кроме того, Порошенко посетит г.Эдмонтон, где встретится с премьер-министром провинции Альберта, а также примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора.

Также Порошенко планирует прочитать лекцию в университете Альберта на тему "Геополитические вызовы для Украины и мирового украинства" и посетит Генконсульство Украины в Эдмонтоне.

Теги: #порошенко #канада
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