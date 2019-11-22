Зеленский на следующей неделе посетит с визитом Эстонию и Литву

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября посетит с официальным визитом Эстонскую Республику, а 27 ноября – Литовскую Республику.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, "в рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратас".

Также в Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифровой форума.

В ходе визита в Литву Зеленский примет участие в двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы.

"Во время визита запланировано проведение отдельных переговоров главы государства с президентом Литвы Гитанас Науседа, спикером Сеймасу (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом", - говорится в сообщении.

Также в Вильнюсе президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.