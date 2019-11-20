Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на время проведения проверки

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что членство в партии и фракции народного депутата Романа Иванисова должно быть приостановлено в связи с подтвердившейся информации о его судимости.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым.