Зеленский намерен обсуждать в Париже возможность проведения местных выборов "уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднимать на встрече в Нормандском формате возможность проведения местных выборов уже не на оккупированной территории Донбасса, а на этой территории как на территории Украины.

"Третий вопрос – это контроль над границей, передаче Украине контроля над границей с Россией. Четвертый вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - сказал он журналистам в среду в Станице Луганской.