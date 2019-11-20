Политика

15:14 20.11.2019

НАТО является уникальным способом поддержания союза Северной Америки и Европы - Столтенберг

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НАТО является уникальным способом поддержания союза Северной Америки и Европы - Столтенберг

НАТО по-прежнему является единственным механизмом, который способствует сохранению трансатлантического единства между странами Северной Америки и Европы, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО остается единственной платформой, в которой ежедневно нуждаются Северная Америка и Европа для дискуссий, принятия решений и гарантий поддержания крепкого трансатлантического единства", - сказал он журналистам.

При этом он указал, что на встрече глав МИД НАТО в среду в Брюсселе будут обсуждаться такие темы "стратегической важности" как Россия, контроль над вооружениями и возвышение Китая.

Кроме этого, он вновь заявил, что приветствует желание стран Европы укреплять свою безопасность, однако, по словам Столтенберга, эта тенденция не должна подменять собой систему коллективной обороны Североатлантического альянса.

Теги: #сша #столтенберг #ес #нато
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