Политика

12:45 20.11.2019

Кулеба: Евроинтеграционная платформа - это дорожная карта законопроектов

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Кулеба: Евроинтеграционная платформа - это дорожная карта законопроектов

Парламентско-правительственная Евроинтеграционная платформа является дорожной картой евроинтеграционных законопроектов, заявляет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым мы выступили с совместной позицией о создании правительственно-парламентской платформы евроинтеграции...у нас будет дорожная карта евроинтеграционных законопроектов", - сказал Кулеба на заседании правительства в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что создание такой платформы углубит сотрудничество Кабмина и Верховной Рады, а также поможет правительству и парламенту синхронно двигаться в Европейский Союз.

Теги: #евроинтеграция #ес #кулеба
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