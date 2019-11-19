Политика

17:04 19.11.2019

Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки" – Пристайко

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Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки" – Пристайко

Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки", заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда была последняя встреча в нормандском формате", - сказал Пристайко на совместной с главой немецкого министерства иностранных дел Хайко Маасом пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что украинская делегация едет на нормандскую встречу с "открытыми идеями, с открытым разумом".

"Мы готовы воспринять разумный компромисс и привести домой прогресс, к которому так давно стремимся", - сказал Пристайко.

Теги: #нормандский_формат #пристайко
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