Зеленский надеется на встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время встречи в Киеве обсудили ситуацию на Донбассе и подготовку к саммиту нормандского формата, который пройдет в ближайшие недели.

"Я рассказал господину премьер-министру о наших усилиях для прекращения войны на Донбассе, возвращение всех украинских территорий и подготовку к нормандской встрече, которая, надеюсь, состоится в ближайшие недели", - заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции.

Он также поблагодарил правительство Чехии за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, санкционного режима, а также за активную поддержку в вопросе освобождения украинских заложников и пленных.