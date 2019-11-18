Политика

13:49 18.11.2019

"Голос" призывает созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

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"Голос" призывает созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

В партии "Голос" настаивают на созыве внеочередной сессии Верховной Рады для того, чтобы расследование по делам Майдана не остановилось.

"20 ноября расследования убийств на Майдане может остановиться. В этот день Генеральная прокуратура Украины будет обязана отдать все дела Майдана в Государственное бюро расследований. В сложившихся обстоятельствах, это может привести к тому, что дела не будут расследованы", - говорится в заявлении партии.

В политсиле отметили, что они поддерживают инициативу семей погибших героев Небесной сотни и настаивают на немедленном созыве внеочередного заседания парламента, необходимого для принятия решений, направленных на спасение расследования дел Майдана.

"Соответствующее письмо фракция партии "Голос" направила председателю Верховной Рады", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, на своей странице в Фейсбук адвокат Евгения Закревская сообщила, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада “не успела” проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.

17 ноября адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни потребовала созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.

Теги: #майдан #гпу #рада #голос
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