Политика

17:50 15.11.2019

Трамп раскритиковал экс-посла США в Киеве Йованович

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Президент США Дональд Трамп во время слушаний об импичменте выразил недовольство работой бывшего американского посла в Украине Мари Йованович.

"Везде, где была Мари Йованович, дела шли плохо", - написал Трамп в Твиттере.

"...Новый украинский президент отрицательно отозвался о ней в моем втором телефонном разговоре с ним", - добавил Трамп, отметив, что "у президента США есть неограниченное право назначать (новых) послов"

Трамп подчеркнул, что в настоящее время у США "сильная и мощная внешняя политика" и что сам Трамп "сделал намного больше для Украины", чем бывший президент США Барак Обама.

Йованович выступает на втором этапе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента в комитете по разведке Палаты представителей США, которые начались в пятницу.

Теги: #йованович #сша #трамп
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