Кандидат на пост министра энергетики США отверг причастность к "украинскому делу"

Замминистра энергетики США Дэн Бруйетт, претендующий на то, чтобы возглавить это министерство, заверил, что не играл никакой роли в расследуемом Палатой представителей деле о контактах американской администрации с Украиной.

"Расследование, которое проводит Палата представителей, никак не связано со мной", - заявил он на слушаниях в Сенате в четверг.

Бруйетт пояснил, что довольно много занимался вопросами энергетики в Европе. В частности, он участвовал в попытках Вашингтона найти альтернативы для европейских стран российскому проекту газопровода "Северный поток-2".

"Мы очень активно работали над тем, чтобы предложить альтернативные решения", - рассказал он.

В Палате представителей в настоящее время проводят расследование, цель которого - выяснить, использовал ли президент США Дональд Трамп свое служебное положение для того, чтобы добиться от Киева помощи в борьбе против своего политического оппоненты - бывшего вице-президента США Джо Байдена. Некоторые аспекты этого дела касается работы сына Джо Байдена, Хантера, членом совета директоров нефтегазовой компании Burisma Limited в Украине.

Расследование инициировано конгрессменами-демократами, считающими, что Трампу в случае появления доказательств его вины, можно будет объявить импичмент.