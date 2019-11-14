Политика

14:14 14.11.2019

Пристайко: у нас с Ермаком нет профессиональной ревности

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Пристайко: у нас с Ермаком нет профессиональной ревности

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что у МИДа больший спектр задач и ответственности, чем у помощника украинского президента по внешнеполитическим вопросам Андрея Ермака.

"Кроме Андрея Ермака есть много людей, которые вовлечены в отношения с другими государствами. И в принципе у нас нет профессиональной ревности. Работы хватит. Копать хватит на всех. Единственное, что мы хотим объяснить президенту – даже всем президентам, - если вам нужна общая картина, мы для этого существуем", - сказал Пристайко в интервью "BBC News Украина", опубликованном в четверг.

По его словам, заниматься всеми вопросами внешней политики должен министр иностранных дел. "Но вместе с тем, всегда в президентском офисе был советник по внешнеполитическим вопросам, которому президент доверял конкретные вопросы", - отметил Пристайко.

По его словам, именно глава дипломатической службы, которым является президент Украины Владимир Зеленский, должен определить, кто и чем должен заниматься в государстве.

"МИД занимается не точечными делами вроде двух-трех, названых вами, которыми занимается Андрей Ермак. Я с ним общаюсь каждый день по многу раз. Но у МИД есть значительно большая ответственность – например, перед вами я встречался с послом Великобритании, а вчера – с послом Китая", - объяснил Пристайко.

Он также подчеркнул, что это даже полезно, что президент имеет возможность каждый день общаться с человеком, которому доверено одно конкретное дело. "Мы должны заниматься всем миром: развитием экономических, культурных связей, защитой наших людей по всему миру – всем, чем Офис президента не может и не должен заниматься", - резюмировал глава МИД Украины.

Как известно, помощник президента Украины Ермак курирует внешнеполитические вопросы в Офисе президента, в том числе контакты с США, минский процесс.

Теги: #пристайко #ермак #мид
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