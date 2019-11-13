Политика

16:35 13.11.2019

Фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию

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Фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию

Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти, заявляет ее лидер Юлия Тимошенко.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности", - сказала Тимошенко на брифинге в среду в Киеве.

Она подчеркнула, что "Батькивщина" не поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и остается на стороне народа.

Тимошенко напомнила, что ее команда "с первого дня прихода нового президента (Владимира Зеленского – ИФ) во власть приняла решения поддерживать его, не переходить в оппозицию" и "помогала, как могла своими советами, голосованиями".

По ее словам, это продолжалось до сегодняшнего дня, пока не был принят в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственной земли, который противоречит национальным интересам Украины.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все "красные линии". По его поручению сегодня проголосован закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщалось, ранее 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов в среду.

Решение, в частности, поддержали 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов.

Теги: #верховная_рада #тимошенко #батькивщина
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