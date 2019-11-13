Члены ВСК Рады нарабатывают "красные линии" для лиц, причастных к урегулированию конфликта на Донбассе - Рахманин

Временная специальная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам формирования и реализации госполитики по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины видит своей задачей определение "красных линий", удерживающих в рамках законодательства и здравого смысла причастных к процессу урегулирования конфликта на Донбассе людей, заявляет руководитель ВСК, руководитель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Вероятнее всего, после следующего заседания ВСК у нас появятся некоторые проекты решений, которые будут вынесены в зал (заседаний Рады – ИФ) либо в виде позиции комиссии, либо в виде проектов постановлений... Мы планируем, что заседание комиссии пройдет, возможно, сразу после переговоров в Нормандском формате, если они состоятся", - сказал Рахманин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что если встреча лидеров стран "Нормандского формата" не состоится, то ВСК Рады предложит свое видение того, "каким должно быть развитие ситуации". Рахманин заверил, что комиссия будет оперативно реагировать на те или иные достигнутые договоренности.

Депутат рассказал, что ВСК приглашает на свои заседания, которые проходят в закрытом режиме один раз в две недели, должностных лиц, имеющих непосредственное отношение к процессу урегулирования ситуации на Донбассе. "Мы пригласили на последнее заседание ВСК (в понедельник - ИФ) советника президента (Андрея - ИФ) Ермака, человека, который отвечает за Минский процесс... Ему задавали много вопросов и он достаточно откровенно - настолько, насколько, я понимаю, это возможно - на эти вопросы отвечал", - рассказал Рахманин.

По его словам, одна из ключевых задач ВСК - провести "красные линии" для государственных органов и должностных лиц.

"Первая задача была абсолютно простая – было желание, готовность и намерение провести "красные линии", которые бы ограничивали любые государственные органы, любых должностных лиц, которые задействованы в процессе деоккупации и будущей реинтеграции, для того, чтобы они не выходили за пределы логики и законодательства", - отметил руководитель фракции "Голос".

Нардеп рассказал, что члены ВСК договорились подготовить свои предложения по отработке этих "красных линий".

"Они могут стать той основой, на которой может быть создан какой-то новый план, "дорожная карта", новый план урегулирования. В принципе этот процесс достаточно сложный, но, тем не менее, он идет", - сказал Рахманин.

При этом он обратил внимание, что члены ВСК по-разному смотрят и на Минский переговорный процесс, и на вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

"У нас дискуссии проходят. Не могу назвать их единодушными, но они являются абсолютно конструктивными. И меня это и как депутата, и как человека, на которого возложена функция главы комиссии, не может не радовать", - добавил Рахманин.

Он также подчеркнул, что ВСК парламента не перетягивает на себя полномочия главы Украинского государства.

"Мы сразу оговаривали, что не собираемся каким-то образом посягать на полномочия президента, не собираемся выписывать директивы переговорщикам - это не наша компетенция. Верховная Рада формирует основы внешней и внутренней политики. Верховная Рада должна осуществлять парламентский контроль", - сказал парламентарий.

Он напомнил, что ВСК была создана по инициативе фракции "Голос", которую поддержали фракции "Батькивщина" и "Европейская солидарность". В составе ВСК 12 народных депутатов, восемь из которых состоят во фракции "Слуга народа".

"Предложили войти в эту ВСК представителям всех фракций. Единственная фракция, которая игнорировала ВСК, была фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", - отметил нардеп.

По словам Рахманина, в комиссию вошли люди, "которые в подавляющем большинстве хорошо интегрированы в процесс"

"Там разные люди – начиная от военных, заканчивая выходцами с Донбасса, начиная от людей, которые занимались переговорным процессом, заканчивая людьми, которые занимались освобождением заложников. При этом они имеют разные взгляды на то, каким образом необходимо урегулировать сложную ситуацию, которая создалась на Донбассе. У нас есть возможность найти точки соприкосновения, обменяться мнением, если хотите – найти какие-то общие подходы, общие взгляды, и это упростит жизнь тогда, когда необходимо будет соответствующим образом менять законодательную базу", - отметил он.

Рахманин также сообщил, что комиссия будет отчитываться о своей работе перед парламентом раз в три месяца, хотя в постановлении о ее создании отчет предусмотрен раз в полгода.