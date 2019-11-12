Политика

18:28 12.11.2019

Киев протестует в связи с осуждением в России шестерых крымских татар по делу организации "Хизб ут-Тахрир"

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Киев протестует в связи с осуждением в России шестерых крымских татар по делу организации "Хизб ут-Тахрир"

Министерство иностранных дел Украины протестует против незаконного решения Южного окружного военного суда РФ об осуждении шестерых крымчан по делу об участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Обвинение является полностью сфабрикованным, указывается в обнародованном пресс-службой МИД заявлении.

"На политическую мотивированность решения указывает тот факт, что суд проигнорировал отсутствие доказательной базы и поддержал запрос стороны обвинения, осудив М. Алиева на 19 лет, И. Бекирова на 18 лет, Э.-У. Куку и В. Сирука на 12 лет, Р. Алимова на 8 лет, А. Джеппарова на 7 лет лишения свободы. Это позорное решение раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется российской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины призывает международную общественность осудить решение суда и усилить давление на Россию с целью вынудить её прекратить нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове Крым, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

"Российская Федерация должна в полном объеме выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018, а также приказ Международного суда ООН о мерах пресечения в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - заявляют в министерстве.

Как сообщалось, 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) отправил в колонию шестерых крымчан "за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и покушение на захват власти в стране".

Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет. Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима.

В зависимости от роли и степени вины каждого приговор был вынесен по ч. 1,2 ст. 205.5 (участие в организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК России (покушение на насильственный захват власти).

Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде отрицали свою вину.

Верховный суд РФ в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Теги: #крым #рф #заключенные #мид
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